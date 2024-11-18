台南市鹽水區後宅里一棟2層樓的民宅，今（18）日凌晨1點多發生火警，火勢從1樓回收雜物堆竄出，消防人員趕到時，在四周架設水線，很快就把火勢撲滅，沒有造成傷亡。

這起暗夜火警發生在今天凌晨1點23分，消防局接獲報案後，出動13車、警消27人，附近住戶在消防車鳴笛聲中驚醒，紛紛出外查看，消防人員到達現場後，確認屋內無人，火勢則約10分鐘內就被撲滅。

消防人員趕到時，在四周架設水線，很快就把火勢撲滅。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

現場燃燒面積約5平方公尺，該民宅平時無人居住，但因未裝設住警器，消防人員對屋主實施防火宣導。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

現場燃燒面積約5平方公尺，該民宅平時無人居住，但因未裝設住警器，消防人員對屋主實施防火宣導。