高雄市一名已婚董座阿豪（化名）與公司聘請擔任特助的一名研究所女同學小寧（化名）發生婚外情，不僅被人妻黃女抓包二人曾進出汽車旅館，甚至車震調情，而小寧為了示威傳送黃女一篇女星葉蒨文小三扶正的網頁連結。黃女忍無可忍，憤而提告求償100萬元。

判決指出，人妻黃女與阿豪在2003年結婚，並共同育有3名子女。2018年間，黃女開始察覺阿豪和公司一名仍就讀研究所的女員工小寧關係曖昧，更發現兩人曾進出汽車旅館過夜，甚至在車上發生性行為，並討論性事感受，「這邊比較舒服還是這邊比較舒服？」、「不要那麼大力好不好？」、「前面比較敏感，要小力一點」，憤而提告求償100萬元。

阿豪、小寧辯解，他們相約至汽車旅館是為了工作，並未發生性行為，同時提出當天處理工作的LINE對話紀錄及電腦文書檔案等翻拍畫面。另外，他們還拿出員工隔離通知書，強調當天因有員工剛結束居家隔離返回辦公室，二人是因安全起見才至汽車旅館。

「配偶權並非憲法上或法律上的權利。」阿豪說，他和小寧並未翻攝性行為，而妻子的配偶權也未收到侵害，認為她要求的精神撫慰金過高。

法院審理，勘驗三方證詞、黃女提出的對話內容等紀錄，以及小寧曾傳送女星葉蒨文小三扶正的網頁連結，查獲她曾向黃女叫囂「其實她所有的咒罵也不無道理，她失去了她以為永遠是她的幸福，她沒辦法承受這份失落，於是怨恨我們，但她卻沒反省過這一切…全是她自己造成的」等語，認為小寧侵害配偶權屬實，判賠30萬元。全案確定。