09:17更新，台股開低走低，早盤一度翻紅呈現平盤震盪，但賣壓隨即出現，大盤下殺超過140點，台積電跌10元觸及1025元，鴻海及聯發科挫低近2%。

上周五台積電ADR持續下殺超過3%，輝達也同步收黑，影響台股走勢，台股今（18日）以22693.96點開出，隨後下跌近50點，權值股台積電挫低5元至1030，聯發科及鴻海也出現將近1%跌幅。

台股近期面臨沉重賣壓，上周累積下跌逾800點，市值一周縮水2.5兆，觀察整體盤勢，僅橡膠類股逆勢上漲，其餘族群的表現皆疲弱，尤其半導體與電子族群受到美股影響，主要權值股台積電、聯發科及鴻海皆出現回檔，台積電跌幅超過5%。

周五美國四大指數全面收黑，市場避險情緒濃厚，關注聯準會貨幣政策動向，以及新任總統川普的政策，費城半導體指數下跌3.42%，台積電ADR挫低1.32%至186.01美元，輝達下跌3.26%至141.98美元，超微AMD也出現2.84%的跌幅。

此外，輝達公布財報前夕，美媒披露，輝達新一代AI晶片Blackwell近期出現機架過熱的狀況，部分客戶擔心受到拖累，資料中心無法按時程建置開跑，這也是Blackwell在開發時碰到設計缺陷之後，再度傳出負面狀況。

針對台股後市，工商時報報導，安聯投信台股團隊預估，川普當選消息對市場的影響已經顯現，1月就職時已經傳出的雜音有望鈍化。但在此之前，預期影響仍在，選股不選市應是現階段較佳應對方向，布局方向上仍建議鎖定未來三至六個月營運正向的類股或主題，應有助降低不確定因素影響。