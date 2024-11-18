遠東集團旗下元智大學尤淨纓副教授受邀參與11月12日與13日的會議，於官方主場藍區（Blue Zone）進行兩場演說，主題圍繞遠東新世紀的「循環經濟產品」與「減碳績效」。尤副教授並於現場展示以海洋回收廢棄物製成的2022 FIFA「海洋回收環保抗爆球衣」及「100%回收聚酯運動鞋」，成功吸引國際與會者的關注，對台灣企業的創新實力留下深刻印象。

藍區為COP29的官方核心場域，僅有經聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）認可的參與者，包括政府代表團、國家元首、觀察員及媒體才能進入。尤副教授在演說中提到，遠東新世紀深耕回收聚酯產業超過三十年，透過開發以「陸、海、空」廢棄物為再生原料的綠色技術，結合全球品牌客戶共創永續價值，成功將回收再生事業拓展至美國、日本、中國大陸、越南、菲律賓及馬來西亞等地，建構可持續發展的循環生活圈。

遠東新世紀在減碳方面亦展現領先國際的決心。2023年即超前達成2025年的減碳目標，並重新訂定2030年目標，包括溫室氣體排放減少50%、綠色產品及原料佔比各達50%。這些目標展現出企業推進2050年淨零排放的積極態度，充分回應國際社會對於企業環境責任的期待。

尤淨纓副教授強調，遠東新世紀將持續以五大策略推動低碳轉型，透過跨領域技術合作，開發創新與再生技術，實現產業綠色升級。在COP29的國際舞台上，遠東新世紀再度以卓越的綠色創新實力贏得全球目光，展現台灣企業對抗氣候變遷的決心與行動力。