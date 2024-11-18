歷時逾10年，大陸國家管網集團18日發布消息，中俄東線天然氣管道工程全線完工，進入投產前最後的準備階段。管道全長5111公里，北起黑龍江省黑河市，南至上海，全線貫通後，每年可向東三省、京津冀、長三角等地區穩定供應天然氣380億立方公尺，可滿足1.3億戶城市家庭1年的用氣需求。

中俄東線天然氣管道是西伯利亞東部地區一條用於將天然氣運送到俄國濱海邊疆區和中國大陸的天然氣管道，項目建設耗資逾550億美元，是俄羅斯自蘇聯解體後最大的基建項目。2012年10月，俄羅斯著手參與該管道的建設，俄羅斯總統普丁於同年底正式宣布將其命名為「西伯利亞力量」。

2014年5月，中俄簽訂為期30年、價值4000億美元的天然氣輸送合約，管道建設計畫正式開始提上議程。9月，普丁與時任大陸國務院副總理張高麗出席在雅庫次克舉辦的項目東線開工儀式。

2015年6月，中俄東線天然氣管道在中國境內段施工正式開始，管線計畫途經9個省區市，設計規畫了北段、中段、南段分期建設。其中，連通黑龍江黑河至吉林長嶺的北段於2019年12月投產通氣；連通吉林長嶺至河北永清的中段則於2020年12月投產運營。

連通河北永清至上海的南段於2020年7月啟動建設，此次宣布管道工程全線完工，即意味著來自俄羅斯的天然氣將可透過該管道，從黑龍江黑河直達上海，惠及沿線4億人口。