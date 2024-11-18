目前道瓊指數期貨微升0.04%，標普500指數期貨漲0.2%，那斯達克100指數期貨漲0.5%。在亞股方面，日經指數目前跌328.23或0.85%，稍早前一度跌逾400點，受上周五美股重挫影響。南韓KOSPI指數目前勁揚1.63%。

三星電子目前飆升6.17%，該公司上周五宣布未來一年間將買回高達10兆韓元（約71.6億美元）自家股票。該公司在聲明中表示，根據董事會批准庫藏股計畫，三星電子將自周一起至明年2月17日止的三個月間，將買回總計3兆韓元自家股票。剩餘的7兆韓元，公司將在之後的董事會會議中，從提升股東價值的角度來決定如何及何時動用。

隨著選後慶祝行情消退，以及聯準會（Fed）主席鮑爾表明美國經濟強韌，央行將不急於降息，上周美股陷入掙扎，道瓊指數失守首度站上的44,000點，周跌約1.2%，標普500指數周跌2.1%，那斯達克指數周跌3.2%，費城半導體指數更慘，周線重挫8.6%。

本周市場關注焦點絕對是輝達（Nvidia）周三美股盤後發布的財報。操盤手將緊盯該公司如何看待新AI晶片Blackwell的需求情況。此外，沃爾瑪、Target等美國主要零售商也將在本周公布季報。根據FactSet副總裁及資深財報分析師John Butters上周五出具的報告，目前已有約93%的標普500指數成分股發布財報，其中約75%的公司每股盈餘和約61%的公司營收優於市場預期。