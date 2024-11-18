習近平當面向拜登點名賴清德「台獨」？ 國安局長蔡明彥回應了 @ChinaTimes

美國總統拜登與中國國家主席習近平當地時間16日在秘魯亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會晤。不過，大陸官媒中央電視台及新華社報導，習首度公開點名總統賴清德並指出，「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容。對此，國安局長蔡明彥今（18日）回應，經比對美國白宮官方的新聞稿，針對中共領導人習近平過去在這些國際場合的談話做些判斷，不能排除是不是中共外交部或官媒有做刻意會後媒宣操作，或認知作戰操作。

根據《中國時報》今日報導，會後，依美中發布的聲明稿，雙方在涉台問題上說法「不盡相同」。根據陸方說法，拜登強調，不支持台獨、不利用台灣問題與中國競爭，習近平也表明，台灣問題是「不容挑戰」的紅線，要拜登認清「賴清德的台獨本性」。白宮僅表示，拜登重申美國「一中政策」不變，甚至還要北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動。

蔡明彥今在立法院接受媒體聯訪時回應，國安局有比對美國白宮官方的新聞稿，針對中共領導人習近平過去在這些國際場合的談話做些判斷，比較少直接出現點名台灣領導人的狀況，在評估說不能排除是不是中共外交部或官媒有做刻意會後媒宣操作，或認知作戰操作。

蔡明彥續指，相同狀況也發生在日前習近平跟新加坡總理黃循財會談，會談後中方新聞稿也提到新加坡總理去提到反對台獨等，但後經查證星方並沒有這樣談話，整個過程當中還原起來，發現到可能有媒宣操作考量。