戰斧巡弋飛彈可由勃克級神盾驅逐艦上的MK-41型垂射系統（VLS）裝填及發射。（取自洛馬公司網站）

戰斧巡弋飛彈是一款長程、全天候、具備彈翼、以次音速巡弋飛行的飛彈。（取自RTX公司網站）

AGM-158C彈頭裝載約453.6 公斤高爆炸藥，破壞力驚人。（取自洛馬公司網站）

美軍近期在F-35C的兩側機翼下方，各掛載具匿蹤外型的AGM-158C遠程反艦飛彈進行測試。（取自洛馬公司網站）

SOM可由土耳其空軍F-16C/D Block 52掛載，新版本SOM-J也可由F-35A內置彈艙攜帶。（取自Roketsan網站）

土耳其SOM為次音速、匿蹤巡弋飛彈，前端的半透明外罩內，裝有智慧型影像紅外線尋標器。（取自Roketsan網站）

巡弋飛彈曾在美伊波灣戰爭上大出風頭，次音速巡弋飛彈為美蘇等國在冷戰時期，以魚叉、冥河等反艦飛彈為基礎而衍生的產物，後為全球各國仿效設計。此類武器系統，發射後展開彈翼，以超低空、貼地姿態飛行，躲避陸基／海基型雷達偵測。同時，藉由巨大的彈體尺寸，可攜帶重磅彈頭和大量燃料，進行超長距離飛行。現役次音速巡弋飛彈性能不斷改良，包括導引、動力、匿蹤、尋標等，目前主要有3款改良與新製的巡弋飛彈介紹如後。

美國戰斧巡弋飛彈

戰斧巡弋飛彈（BGM-109 Tomahawk cruise missile）是一種長程、全天候、具備彈翼、以次音速巡弋飛行的飛彈。1972年，由通用動力公司研發，1983年推出服役，是一款中、長程超低空貼地飛行的巡弋飛彈。該型飛彈採用模組化設計，可由車載、船艦、機載、潛艦等平臺發射。過去，RTX公司（原名雷神）和麥道公司都獲得過生產合約共同生產。

由RTX公司製造的戰斧飛彈改良第4型，飛彈具備全方位垂直發射性能，配備主動雷達尋標器，採用新型多模式處理器，能有效增強戰斧Block IV打擊陸地與海面上移動目標的能力。可由勃克級神盾驅逐艦上的MK-41型垂射系統（VLS）裝填。2019年再次進行升級，包括整合無線電、新型UHF天線、新的中部彈體外殼總成、彈體後部結構變更，以及換新部分新外殼、換裝使用M碼的新型抗干擾GPS接收機。分別是Block Va「海上打擊戰斧」（MST），以及使用現代化「聯合多效應彈頭系統」（JMEWS）的Block Vb，並可加裝MST套件；MST套件包括在海上自主搜索目標的多模式尋標器（被動電磁接收、主動毫米波雷達等）。配備多級彈頭系統，結合增強成型裝藥和後續彈頭，增強穿透強化固定工事的能力，兼具爆炸和散布破片能力，更有效地打擊軟目標。

另陸射型命名為「提豐」（Typhon）飛彈發射系統，由1輛營級作戰中心指揮車、1輛指揮車以及1輛再裝填拖車其他支援車輛構成。每輛「提豐」飛彈發射車，拖車頭是M-983A4，拖車裝載一組貨櫃型的4聯裝MK-41發射單元（編號為MK-70）攻擊範圍可達500至2000公里。陸戰隊也以無人車結合單管MK-41發射管（打擊型）攜帶戰斧巡弋飛彈，強化長程攻擊能力。

美國AGM-158C長程反艦巡弋飛彈

AGM-158C長程反艦巡弋飛彈（LRASM），是美國國防先進研究計畫局為美國空軍、海軍研發的匿蹤外型反艦飛彈。LRASM可使用多種海、空、地平臺進行發射，為全球現役首款可獨立進行威脅分級，並自行選擇最重要打擊目標的智慧型反艦巡弋飛彈。

為在未來戰場上繼續保持優勢，美國海軍決定採購1款可解決魚叉飛彈生存性低落和射程不足問題的先進反艦飛彈。LRASM硬體以AGM-158B JASSM-ER為基礎，增加飛彈供電能量，導入多頻譜被動雷達、升級電子偵查系統（ESM）和雷達預警機（RWR）、戰術資料鏈，抗干擾全球定位系統（GPS），以及整合數位化空間情景測繪（DSMAC）和自動地形輪廓匹配辨識功能的紅外線成像尋標器，彈頭裝載約453.6 公斤高爆炸藥，破壞力驚人。

LRASM導引系統，由英國航太系統公司（BAE）設計。可使用飛彈內置的被動偵蒐硬體，搭配高效能人工智慧辨識出目標艦艇，並可自動迴避主動防禦系統的反艦飛彈。飛彈發射後，在中等空層高度飛向目標，直到進入攻擊模式時，才進行超低空貼海飛行。由於沒有主動雷達尋標器，LRASM不必發射任何電磁波訊號即可鎖定目標，大幅縮小敵方電子偵蒐系統預警範圍。

美國海軍空射型AGM-158C，可由B-1B超音速轟炸機、F/A-18E/F超級大黃蜂戰機投射。近期在F-35C的兩側機翼下方，各掛載具匿蹤外型的AGM-158C遠程反艦飛彈，用以測試對機翼震動及飛行性能的影響，做為未來部署參考。