每個里都有一位身兼重任的里長，他們是市政府與民意接觸的第一線，因此需具備熱情及細心等特質，才能做好里民服務，臺中市東區新庄里里長洪宗毅就是最好的榜樣。

臺中市東區新庄里里長洪宗毅，為里民親力親為，使命必達。 (圖片來源/中時新聞網攝)

洪宗毅在里民的眼裡，是一位沒有做到最好就不會罷休，凡事都要衝第一的人；而對於太太蔡素華來說，他是古道熱腸、使命必達的里長。舉例來說，若你問他這個瓶子要去哪裡買？他會親力親為地幫你找到廠商，並附上網站連結，甚至親自幫你買回來，他就是如此充滿熱忱。

對於太太蔡素華來說，洪宗毅的個性充滿熱忱。 (圖片來源/中時新聞網攝)

洪宗毅表示，會成為里長的契機，是因為過去積極參與本里守望相助隊及擔任鄰長，後續在民眾及家人朋友的鼓勵下，決定投入里長一職，全心為里服務。而當他下定決心的那一刻，就注定成為一位好里長。「家庭活動除了重要節日，其他活動不要把我算在內，因為我的時間要留給里民」，洪宗毅笑著說。

目前，東區新庄里有2項地方重大建設，包含鐵路高架化、大智路打通工程。洪宗毅指出，臺中火車站為本里的行政區域內，因此本里早期被稱作「後火車頭」，隨著重大建設陸續完工，促進了地方及周邊區域的發展。早期因時空背景的因素，很多前站的民眾要去後站辦事情，但交通卻十分不便，因此才有打通大智路的政策。

大智路打通工程為該區域帶來極大便利。(圖片來源/中時新聞網攝)

他回憶，早期在參與大智路打通工程時，遇到很多瓶頸與困難，但後續眾多里民、民代及市政居間協調，因著更便利的交通系統，讓周邊各個區域的居民能夠南來北往，來到車站周邊辦事。里民葉政忠及楊蔡瑞香皆認為，大智路打通後，讓附近的居民出入更方便，無論是街景還是路況都改變非常多。

另外，他特別感謝臺中市民政局。他說，民政局對新庄里的幫助很大，特別是疫情時為長輩造冊、設立快打站，讓長輩優先施打疫苗，提供民眾最大的便利。熱心的洪宗毅，時不時會為里民解惑，從來不會讓里民自己致電給市政府問事情，而是親力親為解決疑難雜症，「他們喜歡找我，是因為我從不會拒絕他們」，洪宗毅說。

對於洪宗毅來說，將里民的事當成自己的事，才能與里民一起攜手，共同努力迎向新莊里美好的未來。

(臺中市政府民政局廣告)