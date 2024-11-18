SG720-2A結合AMD EPYC 9005系列處理器與AMD Instinct MI325X GPU，提供卓越的計算效能與空間利用率。此伺服器專為應對AI訓練、大規模資料處理及高效能計算工作負載而設計，能有效支援機器學習、深度學習、資料分析及科學計算等領域的應用，為企業加速運算效率、提升生產力。

SG720-2A配備基於AMD CDNA 3架構的AMD Instinct MI325X GPU，支援主流AI框架（如TensorFlow、PyTorch），不僅滿足目前複雜AI任務，還能應對未來更大規模的資料推理需求。其高效運算能力能縮短項目交付時間，提升企業效率，成為資料中心理想的解決方案。

SG720-2A的設計不僅強調效能，亦兼顧空間效率，可在1米標準機架中無縫安裝，提升運算密度。同時，伺服器採用模組化設計，主要元件如儲存、處理器及GPU模組可輕鬆拆卸與更換，支援不斷電維護，大幅降低營運中斷風險與維護成本，進一步提升系統穩定性與營運效率。

SG720-2A配備AMD EPYC 9005系列處理器，提供多達192個Zen5c核心與384執行緒，時脈速度達5 GHz，並具備大容量快取。採用最多8顆AMD Instinct MI325X GPU，此伺服器能有效處理AI和資料密集型工作負載，助力企業取得領先效能與運算效率。

仁寶的SG720-2A伺服器將在SC24展會中為參觀者帶來最新AI運算硬體解決方案，無論是大型AI模型訓練、深度學習還是巨量資料分析，均能提供強大支援，助企業實現數據處理與AI創新突破。未來，仁寶將與AMD持續深化合作，共同開發下一代GPU伺服器，推動AI與高效能計算領域的持續創新。