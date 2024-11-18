有「白色石油」之稱的鋰是能源轉型的關鍵金屬。（示意圖／新華社）

有「白色石油」之稱的鋰是能源轉型的關鍵金屬。為減少在戰略物資上對中國的依賴，歐美等西方國家近年來加緊推出、調整戰略，試圖推動關鍵礦產供應鏈的本土化、多元化和「去中國化」，但有鋰業巨頭警告，這從經濟角度而言並不可行。

據英國《金融時報》17日報導，全球最大的鋰生產商美國雅保公司（Albemarle）執行長馬斯特斯（Kent Masters）表示，在北美和歐洲建立供應鏈，從中國「奪回」關鍵礦物控制權的做法對西方國家來說「回報不高」。

「我們正試圖轉向西方，但我們在市場上看到的價格確實不允許我們這樣做」，報導稱，馬斯特斯還說，美國「絕對」有可能輸掉與中國的鋰競爭。

鋰是新能源汽車動力電池的重要原材料。《金融時報》說，自去年年初以來，由於全球電動汽車銷售放緩、宏觀經濟下滑導致鋰金屬需求減少，供應又持續增長，鋰價已經下跌超過80％。

這讓西方公司更難與成本較低的中國公司進行競爭，包括雅保在內的鋰生產商都縮減了擴張計畫。本月稍早，雅保報告稱，由於鋰價低迷，公司季度虧損11億美元。為降低成本，這家總部位於美國北卡羅來納州的鋰業巨頭已宣布裁員6％至7％。

「在當前的價格水準下，新人沒有進入市場的動力」，英國電池原材料顧問公司基準礦業情報機構（BMI）高級分析師梅金森（Adam Megginson）說。美國政治風險顧問公司歐亞集團貿易和供應鏈分析師蒙蒂克（Oliver Montique）則直言，在鋰供應鏈的構建上，西方國家「與中國的差距似乎在擴大，而非縮小」。

國際能源總署（IEA）的數據顯示，中國去年的鋰提煉能力占全球的65％，預計到2040年，中國將生產全球一半以上的鋰供應量。而美國總統當選人川普此前承諾將「結束美國瘋狂的電動汽車強制令」並廢除《降低通膨法案》，分析師表示，這可能會進一步減緩電動汽車的普及，並壓低鋰價。