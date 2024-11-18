台灣民意基金會提供

針對國會改革案，大法官上個月做出絕大多數主張違憲的判決，台灣民意基金會今天（18日）公布民調，有三成一民眾可接受憲法法庭對於該釋憲案的判決，高達四成三不接受。顯示多數民意不接受憲法法庭「國會改革立法」釋憲判決，司法院憲法法庭權威正遭遇多數民意的挑戰。

司法院憲法法庭10月25日，針對「國會改革立法釋憲案」，做出「部分合憲，部分違憲，但實際上絕大多數國會改革主張都被宣告違憲」的判決。台灣民意基金會今天發表「國人對國會改革立法釋憲結果的態度」即時民調，詢問民眾「接不接受大法官這樣的判決？」

結果顯示，有12.6％的民眾非常接受，18.5％還算接受，23％不太接受，20％一點也不接受，13.4％沒意見，12.5％不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，三成一可接受憲法法庭「立院職權修法」釋憲判決，四成三不接受。不接受者比能接受者多 12 個百分點。

基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個重要訊息，那就是，司法院憲法法庭權威正遭遇多數民意的挑戰，未能立即定紛止爭，化解朝野政治衝突。

他說，這類似2017年同性婚姻釋憲案出爐後的社會氣氛，但因這次釋憲涉及高度政治爭議性問題，後續紛爭將更強烈，更層出不窮。

究竟是誰能接受或不能接受憲法法庭這項釋憲判決？游盈隆進一步分析，首先，從年齡層看，除了20-24歲有五成二接受，二成六不接受，亦即多數接受外，其他25歲以上多數都不接受。

從教育程度來看，每一種教育程度類別，都呈現多數不接受的現象；從職業背景看，除了軍公教人員、學生和農民外，其他職業類別包括自營商／企業主、高階白領人員、基層白領人員、勞工、家庭主婦、退休人員和無業／待業者，都呈現多數不接受憲法法庭這次的釋憲判決。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，四成九接受，三成不接受；國民黨支持者，二成一接受，六成一不接受；民眾黨支持者，二成三接受，六成三不接受；中性選民，二成一接受，三成五不接受，四成四沒意見、不知道。

從6都16縣市角度看，每一個地區都呈現不接受者多於接受者。其中台北市，三成三接受，四成七不接受；新北市，三成接受，四成六不接受；桃園市，三成七接受，三成九不接受；台中市，三成二接受，四成二不接受。

就連民進黨執政的台南市，也僅三成接受，四成八不接受；高雄市，三成一接受，四成一不接受；其他 16 縣市平均有三成接受，四成二不接受。

游盈隆表示，整體來講，台灣社會對 10 月 25 日司法院憲法法庭「立院職權修法釋憲」判決結果的反應，有三點值得注意：

第一，從這次大法官釋憲判決的整體社會反應看，普遍反應不佳，多數不能接受，只有若干群體如20-24歲社會新鮮人、民進黨支持者、軍公教人員、學生及農民呈現較多數能接受的狀況。除此之外，不分性別、年齡、教育、省籍族群、職業背景、行政區域，都呈現多數不接受這次釋憲判決。

第二，社會多數不接受這次釋憲判決理由不一，主要有兩種：一種是不接受「部分合憲，部分不合憲」，另一種是不接受「絕大多數國會改革主張都被宣告違憲」。

前者主要來自綠營支持者，後者主要來自藍營支持者。前者傾向認為藍白聯手推動立院職權修法，從過程到結果「全部違憲」，後者傾向認為「絕大多數國會改革主張都合憲」。這就是為什麼民進黨支持者中有三成不接受這次釋憲判決，台南市與高雄市也多數不接受的原因。

第三，比較台灣社會對過去七年司法院大法官所做出全國矚目的三大釋憲案判決的反應，包括「2017 同性婚姻釋憲案」、「2024 死刑釋憲案」、「2024 立院職權修法釋憲案」，其中社會接受度最高的是「死刑釋憲」四成七、其次是「同性婚姻釋憲案」四成三，第三是「立院職權修法釋憲案」三成一。

游盈隆認為，由此可見，司法院大法官釋憲對社會性案件，即便是高度爭議的同性婚姻或廢死，較具有說服力與權威性，但對高度爭議的政治性案件的釋憲則較缺乏權威性與說服力。

此次調查由游盈隆負責問卷設計，委託山水民意研究公司執行，訪問期間為11月11-13日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，採市話70％，手機30％抽樣調查，有效樣本1017人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.07個百分點。