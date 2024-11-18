立委林德福今日問及，新青安是否是現在房價居高不下的元凶？財政部長莊翠雲回應，房價上漲的因素很多元，包含原物料上漲、工資增加、公共建設到位、以及預期心理。

林德福進一步問及，是否會造成承購者的斷頭潮？莊翠雲表示，承購者斷頭的話承購槓桿的過度才會產生斷頭，但是銀行的房貸業務有《銀行法》72之2，不動產放款要占存款與金融債占比不可超過3成，公股銀必須要遵守；「但是，公股銀行自己本身也會有警戒線，必須要低於28.5％的警戒線，如果超過就必須會去注意」。