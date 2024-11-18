周五（22日）就是24節氣中的「小雪」，清水孟國際塔羅小孟老師提醒6禁忌千萬別犯，尤其是生肖屬猴與金牛座的人，不宜前往山區或海邊，以防沖煞。

【小雪禁忌】

1、不要緊閉門窗

小雪不可緊閉門窗，因為冬天濕冷，緊閉門窗容易滋生細菌，加上小雪天氣冷，很多使用瓦斯的人，須慎防瓦斯中毒。

2、等太陽升起再外出

小雪天氣寒冷，老人家或者體弱多病的人不要在清晨外出，否則容易著涼，倘若一定要外出，手腳耳朵的防護一定要做好，或是等到太陽出來、溫度上升再外出，屆時身體較暖，也能避免凍傷。

3、不宜過量食用肉類及燥熱食物

小雪不宜食用過量肉類，以防血酯過高，且天氣太冷也容易引發中風危機，另外，太過燥熱的食物，例如辣椒、麻辣火鍋要適量，不宜過辣，以免心血管收縮太快導致胸悶，內熱散不出而引發體內上火，嚴重恐導致內痔與腸胃不順。

4、不宜飲酒過量

小雪天氣逐漸寒冷，過度飲酒容易導致腦部血液循環欠佳，誘發呼吸中止、中風。

5、戶外運動不宜過晚

小雪氣溫驟變，因此不宜運動過量及太晚運動，以免流汗又吹到寒氣，引起筋骨酸痛或者感冒。

6、兩類人要注意

小雪沖屬猴與金牛座的人，不宜前往山區或海邊以免沖煞，導致身體不適。

【小雪飲食】

1、香蕉

有些人在冬天容易心情不好或者情緒較差，多吃香蕉能讓身心保持愉悅，還能抗寒、增加熱量。

2、黑芝麻或黑豆

有些人容易在冬天掉髮，因此若能在小雪時多吃黑芝麻、黑豆，可以改善脫髮、幫助睡眠。

3、羊肉爐

小雪吃羊肉或者羊肉爐能補足氣血、溫補身體，更能增強體力。

4、蘿蔔

小雪吃蘿蔔能清熱，因為冬天動得少，運動不足容易體內積熱、內火旺盛，導致腸胃不好。

5、紅棗

小雪吃紅棗能補中氣、滋養全身，還能補氣血、抗氧化。

6、栗子

小雪吃炒栗子能補腎、活血強筋，如果容易咳嗽，多吃栗子有助於清痰。

7、山藥

冬天吃山藥能讓肌膚保持濕潤，同時能抗寒、抗衰老、提升免疫力。

8、南瓜

小雪多吃南瓜能補氣，且南瓜有果膠，可保護腸胃及排毒。

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