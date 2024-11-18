中華隊預賽11比3大勝澳洲，拿下超級循環賽門票，林立單場5安、4打點、2盜壘，由於澳洲採用投手車輪戰，林立敲了5支安打都是不同的投手，成為澳洲棒協官媒特別點名的中華隊猛將。「這位樂天桃猿的球星在中華職棒有0.358打擊率，他精妙的打擊是澳洲隊的麻煩，包括決定勝負的致命3分炮。」

澳洲先發投手紐柏恩（Mitch Neunborn）首局讓林立飛球出局，但是也就這樣了。第2局紐柏恩退場，中繼投手甘迺迪（Jon Kennedy）被林立敲了右外野安打，帶有1分打點，林立隨後盜二壘得逞。

第4局澳洲投手換成索普（Lewis Thorpe），林立在兩出局時敲出安打，之後索普提防他盜壘而3度牽制，仍舊被林立盜壘成功！索普分心牽制沒有好好投球，四壞保送陳傑憲，終被曾頌恩一棒撈走兩分。

第5局面對投手麥格拉斯（Dan McGrath），林立敲出第3安，又是兩出局時的安打，幫助中華隊再下一城。第7局中繼投手湯森（Blake Townsend）上來，這是美職海盜隊2A投手，林立見面就賞他一發3分炮！

第9局澳洲第9任投手薛里夫（Will Sherriff）預備打烊，林立仍是在兩出局敲安阻止對手下班，中華隊趁機讓吉力吉撈·鞏冠代打追擊3分彈。林立不僅棒棒有安打，還多次在兩出局幫中華隊延長攻勢。澳洲打擊教練艾達姆森（Chris Adamson）說：「中華台北的表現太精彩了，必須向他們致敬。」