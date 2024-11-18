停機車究竟要不要立中柱，一直是民眾討論的話題之一，一名女子自從大學以來，看到路邊機車停車不立中柱，就會寫「不立中柱，就不要停車」字條提醒，還自稱是「中柱警察」，文章掀起兩派人論戰。

原PO昨（17）日於Threads上傳路邊機車格照片，她見機車族沒有立中柱，會立刻寫「不會立中柱，就不要停車」的字條，塞在車主龍頭下方的置物籃，她自稱從大學時期就是「中柱警察」。

貼文引起兩派人爭論，一派人認為台灣機車族很多，路邊機車停車格經常被壓縮到很小，很難立中柱，且部分機車的重量很重，女騎士很難立，或腰椎或腳受傷的人，也很難立中柱停車，此外也有人提到，某些品牌的機車設計只有側柱；但另一派人則說，不立中柱會影響其他車主，機車也較容易傾倒，造成他人麻煩。

網友紛紛留言，「立側柱就算了，停歪就算了，還給我鎖龍頭」、「側柱才是停車柱，中柱是維修柱，麻煩搞清楚」、「可是我的車只有側柱怎麼辦？」、「為什麼要製造垃圾寫字條」、「沒騎過Gogoro不要說別人不會用中柱」、「很多婆婆媽媽就立不起來，跟她們講再多次都一樣，要說他們沒資格騎機車嗎？這世界從來就不是繞著妳轉的」。