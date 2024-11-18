繼彰化、雲林近日有蚯蚓大軍出沒後，高雄市前鎮區16日也出現大量蚯蚓在馬路、騎樓到處爬的恐怖景象，讓民眾忍不住拍照上傳網路，直呼連走路都有困難，而在地人看到照片後，都感到害怕，「這有點嚇人喔，天災前兆」、「不是地震就是淹水，大家要小心」。

高雄市前鎮區紅毛港國小附近整條馬路都是蚯蚓。（翻攝自高雄五甲大小事臉書）

有民眾16日在臉書「高雄五甲大小事」PO出照片，前鎮紅毛港國小附近的馬路、空地出現大量蚯蚓，「恐怖欸，蚯蚓大軍都出來了，整個馬路都是，連走路都很困難」。從照片可見，大批蚯蚓布滿整條馬路，就連騎樓也到處有蚯蚓在爬，數量多到走路都會踩到。

連騎樓也有蚯蚓到處爬。（翻攝自高雄五甲大小事臉書）

恐怖畫面曝光後，引起當地民眾熱烈討論，「嚇死人了」、「地震的前兆」、「應該是要淹水了吧！地底的氧氣不足」、「抓起來釣魚用」、「好事，代表附近土壤很肥沃沒被污染」、「我家附近也是」、「中正預校附近誠勇路上也一堆，都爬進車庫，路上死一堆了」、「我跟鄰居一起抓了2815隻」、「好可怕喔….921之前就是看過滿地的蚯蚓」、「看到照片都起雞皮疙瘩」。

巧合的是台南麻豆16日下午3時01分發生規模4.5地震，深度11.7公里，最大震度台南4級、高雄2級，讓網友大驚「果然真的地震了！剛剛15：01明顯有感」、「果然下午高雄在搖」。

不過，氣象署過去就在臉書發文澄清，會影響蚯蚓行為的因素有非常多，像是地溫、相對濕度、日照時數、氣壓等，都有可能促使蚯蚓爬出地表，且經過學者的統計和研究顯示，蚯蚓爬出地表的行為和地震事件也沒有顯著相關，可能只是巧合，平日做好防災準備比較重要。