騎士總教練艾金生都已經刻意輪休當家射手米契爾了，騎士的開季連勝紀錄還是停不住！18日靠著加蘭、傑諾、莫布利與賈瑞特艾倫4人得分都破20的平均凶猛火力，騎士最後以128比114輕鬆擊退來犯的黃蜂，成為史上第4支拿到開季15連勝球隊，前3隊分別是2015-16年球季勇士、1993-94年球季火箭與1948-49年球季華盛頓國會隊。

儘管米契爾輪休，騎士18日卻迎來莫布利傷癒復出，上半場就靠莫布利與取代米契爾先發位置的傑諾兩人火力，輕鬆搶到兩位數領先優勢，打完上半場，騎士72比59領先黃蜂，莫布利半場就拿16分，傑諾也有13分，黃蜂則以剛被聯盟罰款的拉梅洛鮑爾13分最高。

打完前3節，黃蜂雖把比數追成99比102，但在末節，加蘭挺身而出開始飆分，搭配賈瑞特艾倫、莫布利鞏固禁區，騎士重新擴大領先差距到15分，打到最後1分34秒，黃蜂也很乾脆把主力全都換下，畢竟他們面對少了米契爾的騎士，最終還是贏不了。

加蘭攻下全隊最高25分，另有12助攻、5籃板，傑諾也拿24分，莫布利23分、11籃板，賈奈特艾倫21分、15籃板，尼恩替補拿下13分，看來少了米契爾根本沒差；黃蜂則以拉梅洛鮑爾31分、12助攻表現最為搶眼，布瑞吉斯也拿19分。