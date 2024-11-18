網紅「嘎妹」Iris是蔡阿嘎的堂妹，常在社群網站記錄生活和旅遊點滴。不過嘎妹昨（17日）卻在IG透露自己罹患「子宮頸癌前病變」，她說聽到當下就慌了，獨自在診間，邊哭邊安排手術時間。嘎妹自責後悔，過去總是拿身體開玩笑，說想要生病耍廢。

嘎妹表示，收到健檢報告建議到大醫院做詳細檢查，當初還不把它當一回事，拿工作很忙當藉口，推遲了好久；沒想到上周五到醫院看報告時，醫生說：「是子宮頸癌前病變，已經是第三階段，所以需要手術把分化不良的細胞處理掉避免變成癌細胞」。她當下完全慌了，根本聽不進去醫生說的話，尤其聽到「癌」，嘎妹馬上想到，自己總是拿身體開玩笑，說想要生病，「突然好後悔每次都唉唉叫想要生病耍廢，直到那一刻我才發現比起耍廢，我還有好多想做的事情還有想要照顧的人」。

嘎妹提到，她獨自在診間邊掉淚邊安排接下來的手術時間，裝堅強繼續工作，但她內心其實相當掙扎、陷入負面思考。直到媽媽說，已把病症研究過一次，勸嘎妹不要害怕「知道身體出問題不可怕，好好去解決它就沒事了」，故作鎮定的她忍不住大哭，有媽媽的鼓勵，她才慢慢振作起來。

至於現在的病況，嘎妹說：「目前醫生說只要動完手術，後續定期追蹤就沒事了。」她分享自身經驗，呼籲網友要做健康檢查，女生更要定期做子宮抹片，及早發現才能及早治療，不要像她一樣鐵齒，覺得自己還年輕，結果踢到鐵板。現在嘎妹更重視健康，同時也在調養身體，最後，她正能量說：「我想一切都會順利的～大家都要健健康康的唷」。