台灣基進認為國民黨立委翁曉玲自稱是中國人，與欲刪除「吳斯懷條款」涉及違法，今（18）日上午赴高檢署告發翁曉玲違反國安法第2條及第7條，並怒嗆國民黨黨主席朱立倫，不開除翁曉玲的黨籍就是支持她的主張。

台灣基進台南黨部執行長吳依潔表示，立委翁曉玲就任後，不僅多次表態「我們就是中國人」，更是身體力行推動國會擴權、憲法訴訟法修正草案等，都是破壞憲政秩序及社會穩定。現又提案修法刪除影響國家安全的吳斯懷條例，是利用律師專業及民主體制來破壞國安底線，因此告發翁曉玲違反國安法。

吳依潔指出，日前因退將臧幼俠參加統戰活動不勝枚舉，退役在香港起立聽中國國歌未迴避，國防部認定違反吳斯懷條例，裁罰停領 75％月退俸5年以及追繳註銷曾領取獎、勳（勛）章。而國民黨立委翁曉玲卻主張提案刪除相關的規定，利用立委職權配合中國主張削弱台灣尊嚴，等於變相鼓勵退將敵我不分，更是台灣面臨兵凶戰危之際該行為似有挑戰國家安全。

吳依潔認為，國民黨其他立委簽名連署，曝光後又撤回連署，只能證明這些人不敢連署而不是不認同。國民黨的立場若不認同翁曉玲主張我們都是中國人、退將可以參加中國統戰活動等，應直接開除黨籍否則就是默認翁曉玲的各種提案是在執行國民黨黨意。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺也說，當年吳斯懷的當年吳斯懷赴中國聽訓、唱國歌，沒有受到任何的裁罰甚至還當了立委，這已經對國軍造成極大的羞辱。現在有了相關的法規，雖然適用對象仍過於寬鬆，但沒想到翁曉玲竟提案刪除且理由與國台辦的反應如出一轍。

楊佩樺又說，近日也接獲現役及退役的軍人反應，無法接受退伍的長官出席敵人的活動不受到任何約束甚至仍有優渥的退休奉可領；退役軍人不分階級都應遵守底線，拒絕參與中共的活動。

楊佩樺強調，刪除吳斯懷條款會讓國軍士氣大損，更是實質協助中國組織退役軍官為參與統戰活動，進而有機會吸收退役軍官回台滲透現役軍人。