外界發現雞蛋產量過剩價格卻持續上漲，質疑雞蛋價格遭到壟斷，而消基會也認為缺乏監督機制；農業部長陳駿季表示，雞蛋價格在季節交替之際易有波動，不過若雞蛋價格有不正常的異動，會啟動包括公平會等相關的聯合稽查，是否壟斷還需要較詳細的證據。

陳駿季指出，雞蛋價格尊重市場機制，特別是現在天氣逐漸入冬，過往經驗雞蛋銷量在夏天時會比較好，但到冬天後因為各式各樣的火鍋、麻油雞等都需要雞蛋，相信雞蛋價格會越來越持平，因為前端蛋農的生產也會開始做自主管理，包括老母雞跟汰換的母雞都會做適度的調節，農業部也會持續觀察整個雞蛋的價格動態。

針對價格是否有其他機制，陳駿季說，市場的雞蛋價格還是以供需為主，目前雞蛋產量每周都會公佈，但其實不管是蛋農還是消費端，都會根據蛋價去決定最後購買的市場價格，但基本上都是產地跟盤商之間的價格，不見得反應每個盤商的個別價格，絕對不是統一價而是參考價。

至於外界質疑雞蛋價格遭壟斷，陳駿季解釋，如果雞蛋整體價格有不正常的異動情況，農業部會啟動相關的聯合稽查，其中包括公平會的部分，但是否確實發生壟斷，還需要比較詳細的證據。