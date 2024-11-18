YouTuber愛莉莎莎憑藉直率爽朗的個性，圈粉無數；日前她在社群分享自己到印度旅遊的經驗，沒想到到了當地後就遇到了3個狀況，讓她直呼：「前幾天真的每天奔波，生不如死」，更呼籲「大家真的沒事千萬不要來德里」。

愛莉莎莎坦言，在到印度的第4天她才終於有安頓好的感覺，直言前幾天真的每天奔波，讓她感到「生不如死」。首先，她透露當地的空汙超可怕，「連呼吸都沒辦法的地方」；她也提到畫面中大家所看到的並不是霧，而是空汙「整個城市都是臭的」，並表示自己過去聽別人說印度很臭，原以為只是路上有排泄物或垃圾，「結果是整個大氣層都是『汙染』的味道」。她形容就像燒塑膠或燒一些刺激氣體，而這也導致她們一行人落地沒多久就開始頭痛，喉嚨、鼻腔不舒服，甚至眼睛也張不太開。

愛莉莎莎直言印度空汙非常可怕。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

接著她提到在當地辦SIM卡的經歷，整個過程相當繁瑣、荒謬，且整整耗費兩小時。由於機場沒有辦SIM卡的地方，所以愛莉莎莎就只能前往印度最大電信公司Airtel；但在辦理過程中，卻被要求填寫大量個人資訊並拍照多次，讓她質疑印度政策似乎喜歡把簡單的事複雜化。

此外，愛莉莎莎也分享當地辦SIM卡及住宿的經歷。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

最後，在印度的住宿也讓她相當無奈。雖然事先在平台訂到評分高達9.1的飯店，每晚費用約1700台幣，心想應該還行「結果一進去超破爛，而且半夜突然被鐵皮屋超大水聲吵醒，好像是上面水塔水滿出來還是怎樣」。種種經歷，讓她忍不住在限動上寫著「印度受難日記」。