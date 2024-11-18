美國前總統川普將再次入主白宮，相較交接流程也受矚目。《美國之音中文網》17日曝光美國總統詳細交接流程，與台灣等許多國家最不同之處，在於美國總統擁有「核按鈕手提箱」，且必須在規定時限內移交；而2021年時被拜登打敗的川普，曾因拒出席拜登就職典禮，「核按鈕手提箱」直到中午11時59分59秒時都還掌握在他手上，但中午12點一到，相關人員仍拿到皮箱回華盛頓！

《美國之音中文網》17日在Youtube頻道上介紹美國總統交接程序，指總統當選人一般雖在選舉當年的11月底前已能確定，但交接程序在一年前就開始準備了；總統就職日則為大選隔年的1月20日。影片說明，今年川普是第二位隔了一屆又再次當選的總統，而兩黨在選前總是打得非常熱鬧，讓人感到驚心動魄，惟選舉結束後，證明並非成王敗寇的零和遊戲，權力能和平和穩定的移交。

交接程序一年前即啟動

該影片介紹，根據1963年通過的《總統過渡法》，美國大選開始的一年前，聯邦總務署（GSA）就開始準備總統權力移交的各項工作，並且為此調配資源；到大選開始的半年前，現任總統就要在白宮成立一個白宮過渡協調委員會，成員由白宮高級政策、國家安全和管理官員等人士組成，當兩黨決定誰要代表參選，兩位候選人就會得到一份國家安全簡報，同時GSA也會跟競選團隊提供相應辦公場所、設備等。選後還要出版《梅花寶典》修正版，羅列所有待確認的聯邦政府職位供總統參考。

明年1/20中午12:00交接完畢

總統就職典禮部分則分為3部分，分別是宣誓就職、發表演說、送別，然後前總統會在國會山儀式性的搭直升機離開，而有另一部分人會在白宮進行搬家工作；像是歐巴馬當年離任、川普第一次上任時，就有上百名工作人員參與了搬家工作，這些過程要準確地在就職典禮當天中午11時59分59秒之前全部完成。

曾釀風波？「核足球」重回川普手中

該影片也談到，美國總統就職典禮當天，卸任總統除要移交所有總統的權力、搬離白宮之外，還有一個特別的東西要移交─就是美國總統的「核按鈕」。影片介紹，總統旁邊常會有一個特別的軍事人員，手裡提著小箱子，它並非普通公文包，而是內裝可牽動全球的神經（核按鈕），也被封「核足球」，在總統就職當天也必須移交。但影片指出，在川普第一任期時，即將卸任的他在拜登就職典禮前，回到佛羅里達海湖莊園家中，當時工作人員也拎著「核足球」箱子跟著川普到佛州，也就是說在2021年拜登就職典禮前的1月20日中午12點前，川普還掌握著這個美國的核按鈕，但12點時間一到，工作人員仍拿到皮箱飛往華盛頓。

不過，查詢維基百科顯示，「核按鈕手提箱」是擁核武的國家領導人如美國總統、俄羅斯總統、英國首相等獨有配備，內藏可下達發射核武的指令機制；另綜合各種外媒報導，美國「核按鈕手提箱」內並無真正「下令按鈕」，而是裝著美國核武資訊相關文件，另有一張認證卡、足以認證持卡人為現任美國總統本人。至於川普當年交接核按鈕手提箱一事，傳聞不少，曾有外媒報導，因川普不參加就職典禮，美國國防部曾宣稱有「備用計劃」但未曝細節，也傳出可能用「備用手提箱」，讓川普手中核手提箱到期自動作廢。總之，此一「核足球」仍十分神祕。而這種關鍵交接流程，也和台灣差很大。