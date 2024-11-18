NCC 18日宣布，中嘉數位與HBO頻道代理商永鑫多媒體就113年度頻道授權費用爭議事件，經NCC調處促請雙方持續協商後，兩造已達成共識，化解爭端，保障消費者收視權益。

NCC指出，中嘉數位前因與代理包含HBO等12個頻道之永鑫公司就113年度之頻道授權費用未能達成合意，於今(113)年7間來函向NCC申請調處，續經NCC召開調處會議，申請人與相對人兩造於調處會議上相互表達善意，雖已達成初步部分共識，惟為確保消費者權益，決議續行調處，請雙方持續積極協商並就洽談情形擇日再行調處。後經雙方積極商議後，中嘉數位來函表示已與永鑫公司就授權費用事項達成共識，無再行調處必要，爰向NCC撤回調處申請。

經統計，中嘉數位所屬之12家有線電視公司113年第3季總計將近百萬訂戶，約佔全國總訂戶數22.63％，為全臺最大有線電視多系統經營者；而永鑫公司所代理之HBO、CINEMAX、DAZN 1、DAZN 2、momo綜合台、CNN、CN卡通頻道及ANIMAX等8個衛星基本頻道與HBO Signature、HBO Family、HBO Hits、HBO HD等4個數位加值服務頻道，加總共有12個頻道。

NCC表示，樂見有線廣播電視系統經營者與頻道代理商、頻道供應事業於調處期間積極就爭議事項主動協商、促成共識，共同維護消費者收視權益及維持市場秩序，讓視訊市場永續發展，創造共榮共贏的結果。