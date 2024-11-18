DMS-1250系列根據不同型號提供8-10埠的2.5Gbps傳輸速度和10Gbps的上行鏈路，讓企業用戶體驗高速網路。DMS-1250-10SP和DMS-1250-12TP支援802.3atPoE乙太網路供電，DMS-1250-10SPL支援802.3btPoE++供電，突破弱電限制，確保可靠的電力輸送，並簡化電路佈線，支持Wi-Fi6/Wi-Fi6E/Wi-Fi7基地台和連接裝置的不間斷運作。該系列頻寬為傳統1G連線的2.5倍，能自動偵測網路埠需求，並協調網路流量，確保每個設備獲得最佳速度。額外的10GBASE-T和SFP+連接埠可與高速伺服器或NAS設備連接，打造完整的網路管理系統。

DMS-1250-10S和DMS-1250-10SPL具備無風扇設計，運行安靜，而DMS-1250-10SP和DMS-1250-12TP則搭載智慧風扇，並可調整為靜音模式，營造良好的工作環境。金屬外殼的設計強化散熱，並配備QoS服務品質和802.3x流量控制功能，有效減少視訊與音訊延遲。系列產品還具備IEEE802.1X驗證等安全性功能，防止未授權存取，保護企業敏感資料。

DMS-1250系列的所有2.5G乙太網路埠均搭載6kV防雷擊突波保護，防止設備因外來高壓突波受損，並支援環回偵測和風暴控制功能，防止廣播風暴導致網路中斷。即使在交換器重新啟動期間，永久PoE功能亦能持續供電至受電（PD）設備，而快速PoE允許重啟後即刻供電，確保穩定運作。此外，PD-Alive功能可自動偵測受電設備的連接狀況，並在異常時自動重啟供電，保障網路長期穩定。

DMS-1250系列支援多種管理工具，滿足不同場域需求。透過NucliasConnect（DNC）和D-View8可納管多個D-Link設備，並進行配置管理；同時支援CLI指令管理，IT人員可透過Console埠或Telnet直接進行設備設定。該系列亦支援SNMP協定，便於集中管理、遠端配置和系統日誌記錄。

隨著家庭和商業環境對快速網路的需求增加，D-Link友訊科技提供全系列Multi-Gigabit解決方案，從非網管到智慧網管交換器，提升生產力和網路效能。DMS-1250系列將高速連線與智慧管理結合，為用戶提供無縫、可靠的網路使用體驗。