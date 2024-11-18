偉訓深耕機櫃產業多年，持續推動雲端服務供應商市場（CSP）業務，供應高階AI系統散熱不可或缺的水冷機櫃，偉訓在21吋與19吋AI液冷機櫃產品已完成結合Manifold(分歧管)與CDU(Coolant Distribution Unit)(冷卻分配系統)，為AI高瓦數系統提供更全面的散熱解決方案，傳已獲得美商AMD測試通過，偉訓預期，機櫃產品將成為2025年重要的成長動能。

除液冷機櫃，看好AI伺服器機殼需求旺盛，偉訓憑藉在伺服器領域的豐富經驗，已與國內幾家主要AI伺服器系統大廠達成策略聯盟，共同開發AI伺服器氣冷及水冷機殼，並成功打入其AI伺服器機殼合格供應鏈，目前已開始出貨，預期將為2025年AI伺服器業務帶來顯著貢獻。

偉訓2024年前3季母公司業主稅後淨利4.42億元，每股盈餘3.94元，毛利率22%，保持穩定提升，累計前10月合併營收為60.41億元； 偉訓表示，目前邁入第4季傳統旺季，不僅市場需求穩定，客戶訂單能見度已達2025年第2季，特別是在RTX 50系列顯示卡即將登場，有助於推升公司營運表現。