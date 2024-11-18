很多女生愛漂亮，會常穿高跟鞋，物理治療師胡逸惟提醒，長時間穿高跟鞋，骨盆會往前傾，很容易導致腰痠，過度前傾姿勢久了，還可能誘發腰椎滑脫，甚至可能引起尿失禁。婦產科醫師陳保仁也指，「高跟鞋的發明對女生是個災難，但很多愛美女生完全不在意。」

胡逸惟上「醫點不誇張」節目中指出，有些女生時常穿高跟鞋，致使骨盆往前傾，當重心長時間在下體處，很容易導致腰痠，且因壓力長期累積在前側，使得前側骨盆底肌肉一直在承受壓力，會變得比較鬆，因而很容易想尿尿。

胡逸惟除建議少穿高跟鞋外，並分享可強化骨盆底肌的運動，方式為全身放鬆平躺在地面上並屈膝、腳掌貼地，膝蓋併攏夾在一起，能感覺到大腿內側有緊繃感，並且一路向上找，延伸至下體，下體試著用力夾起來，此時腰部用力壓到地上、僅有尾椎離地，能明顯感受到下半身是緊繃狀態。

胡逸惟表示，上述運動其實是凱格爾運動的一部分，做的時候要維持收縮10秒再放鬆，並重複3至5次，藉此鍛鍊耐力，另外在夾緊骨盆底肌、肚子很用力的時候，可以用故意用力咳嗽，接著再放鬆的方式，來達到鍛鍊骨盆底肌的效果。

婦產科醫師陳保仁上「媽媽好神」節目中指出，人體構造從眼睛、鼻子、胸部，甚至是私密處左右都不一定對稱，穿高跟鞋長期使身體歪一邊，容易導致腰痠背痛，「我覺得高跟鞋的發明對女生是個災難，但許多愛美女生完全不在意。」