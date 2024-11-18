川普當選美國總統，股市出現兩極化影響，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，川普從11月6日確定勝選迄今，美股道瓊工業指數大漲到44486.7，遠超過那斯達克及費城半導體指數，或標普500指數，但科技股除了特斯拉執行長馬斯克因為重押川普股價暴漲，其餘都表現平平，反而是美國的銀行股再次偉大。

謝金河表示，觀察道瓊工業指數成份股，才發現全體銀行股表現都很驚人，川普勝選首日，富國銀行，高盛集團漲幅都超過13%，而且，整體銀行業持續上漲迄今，市值都明顯拉升，關鍵可能是在川普勝選後可能解除金融管制。

這一輪的金融股大漲，Visa市值到6087億美元，萬事達卡（MA）市值也到4790.7億美元，摩根大通股價到248美元，市值達6906億美元。謝金河回顧2008年金融海嘯，美國銀行業受到空前重創，花旗、美林、美國銀行、富國銀行等都受到撞擊股價慘跌，例如花旗銀行最慘跌至0.97美元，如今是70.2美元，美國銀行在瀕臨破產危機中跌到2.53美元，如今漲到46.84美元，富國銀行最慘7.8美元，如今74.24美元，盛最慘47.1美元，如今607美元，幾乎都是10倍速漲幅。

謝金河強調，這次川普大勝，銀行股奔騰，像高盛集團漲到607.15美元，除了花旗銀行外，美國的金融機構市值都站上2000億美元，美國運通從130.65大漲到295.83美元，這是史上罕見的高價，也可以看出川普新時代，美國銀行業的新期待！

謝金河文末總結，台灣的銀行業調整很久，富邦金、國泰金已成兆元級金控，未來發展前景值得關注！