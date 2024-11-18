聚恆日前宣布再添購17台 LUXGEN納智捷國產純電動車，成功汰換超過三分之一的燃油公務車，展現減碳及永續發展的決心。交車儀式上，統一東京董事長松本幸雄及LUXGEN電智捷汽車資深區總監馬忠榮應邀出席，共同見證聚恆科技響應EV100倡議的重要里程碑。

作為EV100倡議的支持者，聚恆承諾未來五年內全面完成EV100目標，並期望加入全球EV10會員行列。聚恆科技董事長周恆豪表示，今年4月永康廠區已全面採用綠電，成功減少41%的碳排量。隨著11月新購17台純電動車投入使用，預計再減少19%的碳排量，為2028年實現碳中和目標奠定基礎。

聚恆亦推出員工電動車補助政策，提供正職員工最高3萬元現金補助，鼓勵電動車普及。此外，公司推動廠區三階段充電樁增設計畫，為員工及客戶提供便利充電服務。同時，子公司聚恆動能積極擴展全台HiEV充電站網絡，聚焦交通樞紐與人口密集區域，提升用戶充電體驗。

聚恆透過內外部充電基礎建設與政策推動，以實際行動落實ESG承諾，致力打造低碳永續幸福企業，邁向減碳與永續發展的典範。