15日收盤時暴漲7.2%的三星表示，從18日開始會先投入3兆韓元，去執行這項庫藏股計畫。然後最久到2025年2月這段時間，董事會會好好思考，該如何有效地利用剩下的7兆韓元。

分析師指出，三星實施庫藏股計畫，可視為股價短期上漲的催化劑。根據統計，三星股價從今年開始到18日之前，已重挫至少30%。記憶體同業SK海力士，同樣的時間內卻大漲超過20%。

根據韓國證交所（KRX）在17日的統計資料，自從美國總統大選11月5日以來，韓國散戶共買進2.33兆韓元，約16.7億美元等值的三星電子股票。然後計算到11月15日，雖然這8天外資大賣三星2.48兆韓元，但這些螞蟻雄兵卻一直在默默吃貨。

分析師表示，因市場憂心美國下屆總統川普可能取消晶片補貼政策，三星電子可能是受害者之一，故近來股價一直在下修，14日甚至跌到4年多低點的49,900韓元價位。

不過，除了川普可能要祭出不利於半導體的措施，三星股價會這麼慘，也要怪自己的財報難看。身為全球最大記憶體晶片製造業者的三星，在高頻寬記憶體（HBM）的高端領域明顯落後於SK海力士。

據悉，礙於品管出現問題，三星供應人工智慧AI領頭羊NVIDIA的最新第5代HBM3e計畫傳已被延宕。HBM晶片因為在人工智慧運算中角色吃重，故需求量也相對較大。