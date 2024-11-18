高雄市新興區街頭今（18日）晨發生隨機傷人事件，一名身穿藍色衣服的鄭姓男子，因不明原因持路邊花盆，進入一處大樓攻擊2名管理員，隨後再到超商攻擊店員、檳榔西施，造成3男一女受傷送醫，警方到場持辣椒水將鄭男壓制後送醫。

事件發生於今日清晨5點40分，根據警方提供監視器畫面，可見身穿藍衣的鄭男行跡詭異，道路邊撿拾空花盆，衝進林森一路一處社區大樓，攻擊2名大樓保全，再前往超商攻擊超商店員，更到檳榔攤攻擊檳榔西施，分別造成3男1女臉部、頭部受傷送醫。

隨後又到六合一路向一名婦人索取麵包、鑰匙等物遭拒後逃逸，所幸婦人沒有遭受攻擊。據了解，鄭男並非無業男子，但攻擊、索討行為已明顯有情緒異常狀況，事件發生後，由傷勢較輕的超商員工向警方報案。

警方到場後發現鄭男仍情緒激動，派出優勢警力持辣椒水將其壓制後，先行強制就醫治療，隨後會再釐清鄭男傷人原因，並依依傷害、強制等罪偵辦。

★未經判決確定，應推定為無罪。