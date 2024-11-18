以色列鮮少攻擊不具有明確軍事角色的真主黨高層，且一直以來，以色列的空襲行動主要針對真主黨聚集的貝魯特南部郊區。

以色列軍方在當地時間周日晚間發表聲明證實已經「消滅」Afif。黎巴嫩衛生部表示，這起攻擊造成一人死亡、三人受傷。

Afif一直以來都擔任真主黨前首領納斯魯拉（ Hassan Nasrallah）的媒體顧問。納斯魯拉已死於9月27日以色列對貝魯特南郊發動的空襲。

據真主黨Al-Manar電視台報導，當地時間周日晚間，以色列又發動另一場空襲，這次襲擊了名為Mar Elias的街道，同樣也是以色列過去很少鎖定的貝魯特市中心。黎巴嫩衛生部表示，這場空襲造成至少兩人死亡、22人受傷。

以色列在9月下旬擴大在黎巴嫩的軍事行動，不僅對黎巴嫩南部和東部以及貝魯特南部郊區狂轟猛炸，也出動地面部隊進攻邊境地區。

黎巴嫩衛生部周日表示，過去一年來以色列對黎巴嫩發動的軍事行動已經造成3,841人死亡，近15,000人受傷。而根據巴勒斯坦衛生部，以色列為了報復哈瑪斯而對加薩走廊發動的戰爭已造成當地逾43,000人死亡。