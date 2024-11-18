第一金太空衛星ETF(00910)經理人曾萬勝指出，美國太空軍是在川普前一任期所提出，太空軍成立於2019年，2024年預算約300億美元，太空軍人數約1.5萬人，主要進行太空系統安全防護等，同時投入擴大機密通訊衛星網絡的發展等。

除了政治議題與政策面利多助航太空衛星個股表現，第一金太空衛星ETF多檔成份股也傳出各項財務佳音，像是目前的第一大成份股火箭實驗室(Rocket Lab)股價強勁上漲，短短一個月最大漲幅超過100%，正是由於該公司宣布與Neutron火箭開發取得進展，進入資格認證階段，這是測試及首次飛行前的關鍵步驟，同時也已獲得2026年至2027的發射訂單，發射服務部門的客戶需求維持穩定成長驅動股價上揚。

此外，一般投資人較熟悉的GPS及穿戴設備廠Garmin也是重要成份股之一，第三季財務報告有亮眼業績數字，合併收入達15.9億美元成長率24%， EPS達1.99美元，預估全年可達6.85美元，強勁獲利數字驅動投資信心，摩根大通上調2025及2026年EPS分別達7.6美元與8.5美元。

國內首檔第一金太空衛星ETF(00910)，投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、歐洲、日本、台灣、韓國等地，一次囊括30檔太空衛星關鍵企業個股。曾萬勝強調，太空衛星ETF(00910)成份股涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等，精選全球30檔太空衛星產業關鍵企業個股。