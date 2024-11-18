大陸國家主席習近平當地時間17日下午抵達巴西里約熱內盧，出席第19屆二十國集團（G20）元首峰會，並對巴西進行國事訪問。英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計18日將與習近平在當地會面，這不僅是兩人首度面對面會晤，也是英國首相自2018年以來首次親自與大陸國家主席會面。

英國唐寧街首相辦公室宣布，施凱爾在巴西里約熱內盧出席G20峰會期間，將與習近平會面。首相辦公室表示，施凱爾將表達希望兩國以穩定而務實方式交往的立場，也會提到在國際穩定、氣候變化與經濟增長等共同合作領域，與中國接觸是正確做法。

然而，首相辦公室也指出，施凱爾將強調雙方交往始終建基於國家利益，並會堅定認為需於有分歧的領域，進行誠實對話。英國廣播公司（BBC）指，預計施凱爾將呼籲其他 G20 國家加強對烏克蘭的支持，否則一旦讓俄羅斯取得勝利，將面臨 「難以估計的後果」。

BBC報導指，英國工黨在7月贏得大選後，施凱爾與習近平曾通過電話，但至今尚未見面。上一位與習近平會面的英國首相梅伊（Theresa May），在2018年訪中期間曾盛讚英中關係處於「黃金時代」，但此後兩國因新疆和香港問題而關係轉趨緊張。