國安局長蔡明彥今日赴立法院備詢。（取自直播）

習近平當面向拜登點名賴清德「台獨」？ 國安局長蔡明彥回應了 @ChinaTimes

美國總統拜登跟中國領導人習近平，16日在亞太經合會（APEC）場邊會談，並傳出雙方提到總統賴清德。不過，國安局長蔡明彥今（18）日強調，經比對美國白宮新聞稿及綜合習近平過去的國際場合談話判斷，「比較少出現直接點名台灣領導人的狀況」，不排除是中共的官媒刻意進行認知操作。中共官媒央視報導，習近平與美國總統拜登會談提及「賴清德」，被解讀首度點名總統賴清德。

國家安全局、數位發展部、調查局、警政署、國家科學及技術委員會等單位，上午至立法院外交及國防委員會專案報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。

美國總統拜登與中國國家主席習近平在秘魯首都利馬會談，央視報導，習近平在會談中強調，美方想維護台海和平，關鍵是要認清「賴清德」和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。被外界解讀為中國領導人首次「點名」總統賴清德。

蔡明彥會前受訪表示，國安局有比對美國白宮官方新聞稿，並針對中共領導人過去在國際場合的談話做判斷，較少出現點名台灣領導人狀況，因此不排除是中共外交部、官媒刻意做媒體宣傳及認知作戰操作，因為相同狀況也發生在過去習近平與新加坡總理黃循財的會談，中方新聞稿提到新加坡恪遵一中原則及反對台獨，但事後經過查證，星方並未有這樣的談話。

蔡明彥也提及，此次拜習會可以看到三個特點，雙方針對爭議性的議題，包括毒品、人工智慧（AI）建立工作層級機制，來避免紛爭且失控；地緣政治問題上，仍是美中關係的結構性障礙；台海安全議題上因為會影響全球利益與繁榮，將成美方重要的戰略關切，並要求中共不要破壞台海和平穩定。

蔡明彥指出，雙方均希望管理紛爭，但達成共識的議題不多，且都在台海議題上畫紅線、表述立場。比較大的特點，是雙方皆同意不將AI技術應用到核武抉擇。

針對前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜傳出抵台將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。蔡明彥指出，不對個案公開評論，但具有特殊身份的境外人士來到台灣，就國安角度來說，是要注意有無進行異常、或與申請來台目的不一樣的活動。

蔡明彥指出，若有異常等，則蒐報給權責單位處理；若合法則給予尊重及保障，注意有無遭到內部陳抗等作為而影響當事人安全。

另《路透社》引述消息人士說法指，賴清德將在未來幾周出訪太平洋友邦，並計畫在出訪期間過境夏威夷，也正在討論是否會在美國領土關島停留，而關島和夏威夷都是美國的主要軍事基地。

針對總統賴清德是否出訪，蔡明彥指出，若府方有相關規劃會公開說明，國安局則啟動維安相關部署與整備，並配合府方安排，確保過程平順安全。