為鼓勵新住民發揮自身優勢，投入社區交流與宣導多元文化，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站辦理「異國文化百匯」多元文化宣導活動，邀請越南籍新住民楊薏茹及印尼籍新住民林幸蓉擔任講師，分享越南及印尼等國的生活文化，透過這場多元文化饗宴提前慶祝12月18日即將到來的國際移民節。

這場文化饗宴首先由楊薏茹介紹越南文化特色，她分享越南日常生活中各項具有特色的文化及活動。飲食上有越南春捲、河粉等特色美食。為了介紹越南服飾特色，薏茹也特別穿著傳統服飾「奧黛」跟大家分享。

在建築特色上，她提到越南因曾經受法國殖民的影響，部分建築融合了法式風格，知名代表性建築有西貢市政廳及河內歌劇院等。她還提到越南相當有特色的水上市場文化，一艘艘的船隻比鄰停泊進行交易，相當熱鬧。

越南芹苴的丐冷水上市集被列為世界上最熙攘繁華的6個水上市場之一，每年吸引大量國外遊客到訪。除了分享越南特色文化，薏茹也準備了越南春捲的食材，帶領大家親手製作越南春捲，共同享受現場濃厚又溫馨的越南風情。

接下來由林幸蓉帶領大家認識印尼文化，幸蓉也特地穿上印尼傳統服飾，讓大家可以沉浸在印尼的傳統文化特色。除了分享印尼飲食、服飾等文化特色，幸蓉還介紹到印尼獨特的交通方式，包括摩托計程車、三輪摩托車以及人力三輪車等，這些交通工具與臺灣有著很大的不同，大家看了都嘖嘖稱奇。

此外幸蓉還準備了道地的印尼麻糬及綜合西米露與大家分享。幸蓉表示，希望帶給大眾不一樣的文化饗宴，分享獨特的印尼文化，期待不同文化間的相互交流，讓更多人知道印尼美好的一面，也謝謝嘉義縣服務站舉辦這麼有意義的活動，讓更多人知道各國文化間的差異，進而欣賞彼此的不同，尊重多元文化。

嘉義縣服務站主任黃世華表示，臺灣約有57萬新住民人口，透過舉辦多元文化活動，讓新住民有一個平臺，可以介紹家鄉文化，促進大家對不同文化的認識與重視。此外，移民署每年都會辦理築夢計畫鼓勵新住民勇敢逐夢，今年第十一屆築夢計畫已經開跑，報名期間自即日起至11月25日止，活動專線為02-23889393分機2371，歡迎懷抱夢想的新住民及其子女踴躍報名參加。