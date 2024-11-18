中華隊晉級12強超級循環賽，前進日本東京巨蛋，首戰對手是A組第1名委內瑞拉；日本首戰A組第2名美國。委內瑞拉預賽4勝1敗，一共打下31分、失13分，包括11比0提前7局痛宰荷蘭，還以5比3打贏美國。

中華隊21日打完委內瑞拉後，22日將出戰美國，23日再度遭遇日本。超級循環賽取前兩名，進入24日晚間的冠軍戰，後兩名同一天中午打季軍戰。

首度晉級12強複賽，委國總教練羅培茲（Omar Lopez）說：「我們提早開始準備了，教練團成員在晉級隔天4點就起床，觀看中華隊的比賽，可以看出他們的投入，幫我們做好情蒐」。

上屆12強，中華隊預賽和委內瑞拉同組，當時以3比0完封勝。委內瑞拉目前世界排名第4，去年經典賽甚至在分組以全勝晉級，還打敗多明尼加夢幻隊，最後8強戰不敵美國。

根據WBSC棒球世界排名，日本第1，台灣、墨西哥並列第2，委內瑞拉第4名，美國第5名。本屆12強，前5名都拿到最後4強門票。