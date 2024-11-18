擔任軍職的阿豪（化名）透過手遊，認識妙齡女子娜娜（化名）並將對方邀約至汽車旅館留宿過夜，事後卻遭反咬誘導發生性行為，慘挨告性侵。台北士林地院審理，勘驗兩人案發隔天一起走出旅館、牽手以及警詢證述，認為娜娜控告性侵罪證不足，判處無罪。

起訴指出，阿豪於2023年7月間透過網路遊戲「王者榮耀」結識女子娜娜，期間以玩遊戲為由，邀約對方見面並在旅館過夜。不過娜娜同意一起留宿後，阿豪竟違反她的意願，性侵得逞3次。事發後，娜娜認為自己遭到誘導和欺騙，憤而報警，並向阿豪提起告訴。

娜娜主張，阿豪找她一起去旅館打遊戲，後來因為太晚沒捷運回不了家就一起在旅館過夜，不料兩人躺在同一張床上後，他卻一直靠過來。她進一步指出，阿豪緊接著用手摸她胸部，還脫去內褲和褲子指侵，並以接吻的方式安撫她，還問「妳爽嗎？舒服嗎？」礙於阿豪是軍人的身份，力氣很大，娜娜說她不敢拒絕，也害怕得不敢反抗。

「阿豪叫我狗爬式，他從後面發力抽插還拔出保險套給我看，說妳看裡面那麼多精液，這是第一次。」娜娜回憶，當晚他們全裸睡覺，但她的腦子一片混亂，不知道應該怎麼辦，心理負擔很大；而她因為一整晚失眠輾轉覆轍，阿豪被吵醒後稱她下面很濕、一定是很想要，後兩次發生性行為時竟未戴保險套，就直接硬上，並詢問她的同意是否能內射。

士林地院審理，調閱阿豪、娜娜案發隔天離開旅館的沿路監視器畫面，發現兩人曾牽手一同前往拉麵店，而娜娜邊走路邊交談時帶有微笑，另勘驗娜娜於警詢時的證稱「我有問他，我們的關係是什麼?他說也可以試試看，但他的回答讓我覺得很敷衍…這是我的第一次發生性行為，他就這樣毀了」、「他說要當男女朋友也可以，卻沒有心想要正式交往」等證述，認為娜娜提告阿豪性侵罪證不足，判處無罪。

★未經判決確定，應推定為無罪。