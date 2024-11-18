just one of his ELEVEN DIMES 🪙@alperennsengun pic.twitter.com/fEAhsBAUUa — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 18, 2024

火箭中鋒申京越來越進化了！申京18日才打到第三節還剩5分26秒，就完成連兩場大三元，末節完全沒打的他，只打26分鐘投15中9，拿20分、11助攻與11籃板，帶領火箭輕鬆以143比107血洗地主公牛，勇奪5連勝，目前火箭戰績10勝4敗，繼續穩居西區第3位置。

上半場打完，火箭就取得68比52大幅領先，沒想到第三節才開始，火箭就賞給公牛一波11比0小高潮，轉眼擴大領先差距到30分以上，也讓比賽從第三節後半段就提前進入垃圾時間，公牛幾乎很早就告放棄，就算末節最多輸到39分也毫不在乎。

火箭全隊7人得分上雙，除了申京大三元，范維利特也拿28分、7助攻與7籃板，傑倫格林18分，阿蒙湯普生替補拿下16分、11籃板及5助攻，迪昂布魯克斯15分，薛普德12分，賈巴利史密斯10分、8籃板。

近況奇差的公牛，全場命中率僅3成36，含三分命中率2成50，進攻表現簡直亂七八糟，全隊只有拉文(15分)，以及垃圾時間上場的荷頓塔克(12分)兩人得分上雙，看來總教練多諾瓦應該要準備好隨時下台的心理準備。