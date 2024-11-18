美國商務部趕在拜登卸任前拍板晶片法案補助，台積電將依照施工進度獲得資金，降低興建及營運上的壓力。然而台積電預計在第三座亞利桑那州廠運作強化版2奈米A16製程，加入超級電軌（Super Power Rail）全新電晶體架構，這也代表台積電又一關鍵技術將赴美，引發熱烈討論。

工商時報報導，台積電總裁魏哲家在美國商務部的新聞稿中使用Accelerate（加速）說明美國布局，第三座亞利桑那州廠預計在21世紀20年代量產，其中被視為強化版2奈米的A16奈米片（Nanosheet）製程赫然在列，加入超級電軌（Super Power Rail）全新電晶體架構。

報導也提到，美國廠追趕台灣技術的時間差縮短，第一廠間隔五年，第二廠縮短至3年，A16擬2026年量產，將投放美國廠，但台灣屆時應已推進至A14，最先進仍留台灣。

話題引起PTT論壇網友們熱議，許多人對台積電加速赴美的發展不意外，「先進製程客戶都在美國，能不去嗎？」、「商人無祖國啊，GG終於認清能保護它的只有美國爸爸惹」、「最先進的還是在台灣，只是技術差距縮小了」、「總統是川普，能夠不加速嗎？用點腦吧。」

另有網友擔心台積電變美積電，台灣最終失去優勢，「最怕就是最先進的都過去，然後把你踢走」、「最先進的其實一直都在台灣，只是技術移往美國的速度變快了」、「最需要關注的應該是技術移往美國的速度變快了。」

觀察台積電針對美國廠議題的說法，似乎隨著川普上任有所調整，總裁暨董事長魏哲家在上周首次提到「加快」赴美生產先進半導體，成為未來值得觀察的方向，但目前台積電並未改變最先進製程留在台灣的態度。