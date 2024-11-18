國內假車牌氾濫，今年違規件數暴增464％，影響不只是交通問題，也成為治安大漏洞。行政院今年2度召開跨部會會議，要各部會從上游供應到下游使用，採取不敢賣、買不到、不敢用的「三不」政策。交通部日前已透露，將修法提高偽造、變造、未懸掛車牌罰鍰至3萬6000元，並得當場沒入車輛銷毀。

交通部公路局統計，2022年假車牌違規169件、2023年251件，2024年1至10月已經達1012件。立委洪孟楷指出，今年多起重大刑案或受關注案件，都是使用假車牌犯案，氾濫程度已超過各界的想像；立委鍾佳濱則點出，就是罰責太輕，才導致假車牌氾濫。

公路局與財政部關務署合作，加強貨品輸入時的查核，如有疑似偽造號牌者即通報監理機關確認，並移送警察機關偵辦。公路局也多次請網購平台業者下架相關產品，目前有巡查機器人不斷巡視，一旦發現有人疑似賣假車牌就通報給執法單位。

交通部表示，已擬修正「道路交通管理處罰條例」，使用偽造、變造或矇嶺號牌及其他未懸掛號牌者之罰鍰額度上限，從現行1萬800元提高至3萬6000元，並增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛非車主之駕駛人等規定。