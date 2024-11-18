2024年第三屆世界12強棒球錦標賽中華隊在台北大巨蛋以11比3大勝澳洲隊，再掀起立委關心娛樂稅。立委王鴻薇表示，財政部修正《娛樂稅法》，競賽與藝文活動等授權地方減免，是「中央做好人、壞人地方來做」。財政部長莊翠雲表示，娛樂稅修法已與地方開多次會議，地方皆表達減免權力應該還是要留在地方。

王鴻薇表示，大巨蛋在台北市，以台北市的能力有實力可以免徵；但是很多縣市根本沒有能力，應由中央來主導。

莊翠雲表示，現在娛樂稅全年大約是19億元，未來即將修正草案競技與藝文活動可以授權地方減免。