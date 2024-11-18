2024年第三屆世界12強棒球錦標賽中華隊在台北大巨蛋以11比3大勝澳洲隊，再掀起立委關心娛樂稅。立委王鴻薇表示，財政部修正《娛樂稅法》，競賽與藝文活動等授權地方減免，是「中央做好人、壞人地方來做」。財政部長莊翠雲表示，娛樂稅修法已與地方開多次會議，地方皆表達減免權力應該還是要留在地方。
王鴻薇表示，大巨蛋在台北市，以台北市的能力有實力可以免徵；但是很多縣市根本沒有能力，應由中央來主導。
莊翠雲表示，現在娛樂稅全年大約是19億元，未來即將修正草案競技與藝文活動可以授權地方減免。
2024年第三屆世界12強棒球錦標賽中華隊在台北大巨蛋以11比3大勝澳洲隊，再掀起立委關心娛樂稅。立委王鴻薇表示，財政部修正《娛樂稅法》，競賽與藝文活動等授權地方減免，是「中央做好人、壞人地方來做」。財政部長莊翠雲表示，娛樂稅修法已與地方開多次會議，地方皆表達減免權力應該還是要留在地方。
王鴻薇表示，大巨蛋在台北市，以台北市的能力有實力可以免徵；但是很多縣市根本沒有能力，應由中央來主導。
莊翠雲表示，現在娛樂稅全年大約是19億元，未來即將修正草案競技與藝文活動可以授權地方減免。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。