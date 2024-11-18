北冰洋科研人員使用鑽洞機、鋸子鑿洞後，將科儀設備固定在海冰上做海流量測，圖上為極星號。（國海院提供／林瑞益高雄傳真）

北冰洋海洋科學研究人員在航行途中發現北極熊。（國海院提供／林瑞益高雄傳真）

歷經1年努力，國家海洋研究院與國立中山大學合作，榮獲德國阿弗瑞德．韋格納研究所審查通過，於今年8月由國海院代表台灣搭乘「極星號」破冰船（RV Polarstern），前往北緯80度以北的北冰洋海域做2個月的海洋科學探險，取得珍貴北冰洋水文資料，這是台灣海洋研究單位的創舉。

國海院院長陳建宏說，台灣探索北極始於2022年6月25日，國海院、中央大學與波蘭哥白尼大學合作，在北極冷岸群島的史匹茲卑爾根島朗伊爾城，成立台灣極地研究站且掛上國旗牌匾，這是台灣首度在北極成立研究站。如今再度深入北冰洋研究，凸顯台灣「極地海洋科學」獲得國際肯定，更是我國海洋研究的全新里程碑。

參與此次北冰洋海洋科學航次（ARCWATCH2）的國海院副研究員傅科憲表示，這次科學探險是跨國聯合研究，共有12國家、53名研究人員登船，主要任務為延續過去北冰洋長期科學調查。過去受到全球氣候變遷影響，北冰洋海冰覆蓋面積範圍持續縮小，例如今年9月初衛星觀測顯示北冰洋海面覆蓋面積在夏季達到最小範圍，是近45年海面面積排名第9低，夏季海冰覆蓋範圍每年仍呈負趨勢減少。

傅科憲指出，極星號從挪威出發向北深入北冰洋航行超過1萬2000公里，沿途做一系列的海洋與海冰上調查作業，包含海水溫度與洋流的改變、海水化學樣本採集、海洋漁業生物資源、海冰與海洋交界變化等，希望了解全球氣候變遷影響下北冰洋海洋動力與環境的變遷。

中山大學海洋科學系助理教授方盈智指出，透過這次參與跨國的北冰洋科學合作，展現出台灣積極關注全球性議題與極區海洋環境的改變，此舉未來將促成更多國際合作。