AI伺服器帶旺BBU需求，AES-KY挾技術優勢，近兩年BBU業務呈現高度成長，佔公司營收比重已逾50%。

宋維哲表示，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收都會較今年成長，2024年及2025年需求都已經底定，明年BBU需求是樂觀的。

在電動自行車部分，宋維哲表示，雖然每家客戶狀況不一致，但好的客戶庫存已在正常水準，我們認為最壞狀況已過，預期第4季需求會比第3季高，明年拉貨力道會更好。

AES-KY 2024年前3季合併營收為68.47億元，稅前淨利18.35億元，歸屬於母公司淨利14.43億元，每股盈餘16.9元，宋維哲表示，第4季看起來相對樂觀，2025年主力產品線都比今年好，對2025年抱持審慎樂觀態度。

美系外資指出，資料中心BBU強勁成長清晰可見。尤其是新建的資料中心採用率將呈現上升趨勢，由於AI伺服器BBU/GB200將在功率輸出方面配備更高規格和設計複雜性，AES-KY能夠為CSP客戶提供完整的產品，我們將AES-KY 2024年/2025年/2026年每股盈餘提高 9%/14%/18%，分別為23.95元/31.87元/40.27元，給予「買進」評等，目標價由670元大幅上調至1020元。