民眾黨8位不分區立委預定任滿2年，在2026年1月全部更換，其中排名第15名的陸配李貞秀有望遞補，但消息傳出後，陸委會卻拿出《國籍法》表示，擔任公職不能有「雙重國籍」。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，陸委會口出此言有違法之虞，「如果要用國籍來看，那陸委會就不應該存在了」。蕭旭岑也說，民進黨跟賴清德若要實踐台獨，最重要的路徑就是廢除兩岸人民關係條例。

蕭旭岑今（18日）接受廣播專訪，談到李貞秀將在2026繼任民眾黨不分區立委。蕭旭岑指出，李貞秀有中華民國國籍，照憲法來講，大陸戶籍就不存在，因為中華民國憲法是一國兩區，他在大陸戶籍就自動喪失。

蕭旭岑指出，如果兩岸要用國籍來看，那陸委會就不應該存在，如果要把大陸當作另一個國家，就併入外交部亞洲司，廢掉陸委會。蕭旭岑說，依法只要有台灣國籍，在台居住滿10年就可以參政，陸委會用國籍法來說就是違法。陸委會要在他資格做文章的話，那就正式宣布兩國論，陸委會也不用存在，賴清德總統發動修憲吧。

而本報今獨家揭露，民眾黨主席柯文哲下了好大一盤棋，除為選戰拉攏陸配選票，凸顯兩岸困境，更劍指當時的對手賴清德總統，要讓「台獨金孫」面對「憲法沒有台獨空間」。

蕭旭岑直言，他覺得中時講得不錯，賴清德是不是覺得兩岸人民關係條例是絆腳石？畢竟賴清德上任來都沒有提兩岸人民關係條例，現在用這個陸配參政做文章，來劍指兩岸人民關係條例，下一部會不會綠委就開始修法？蕭也斷言，這是民進黨跟賴清德的台獨下一步，最重要的路徑就是廢除兩岸人民關係條例。

蕭旭岑也示警，美國新任總統川普上任後，最重要是處理內政問題，台灣問題會被擺在很後面，美國至少還需要兩年的時間，面對內部的反撲跟磨合，根本無暇他顧，會把台灣的議題放到很後面。習近平都已經點名賴清德台獨，賴清德還要走澤倫斯基路線，等於是賣台路線，烏克蘭現狀就是被當成棋子，台灣要這樣子嗎？