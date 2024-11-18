台灣Buffet餐廳選擇多，一名網友日前發文問台灣Buffet門檻是哪一家？貼文引起熱議，多數人點名饗食天堂，指饗食天堂是Buffet界門檻，價格合理、CP值高，尤其是下午茶時段，不含10％服務費才698元，吃都吃不膩。

原PO於臉書社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食 優惠情報」指出，Buffet品牌選擇太多，有些高檔的就算有錢也吃不到，好奇其他人覺得台灣Buffet餐廳哪間是門檻？

原PO點名饗食天堂，讚價格公道、CP值高、水準不差，「大家覺得呢？」原PO的貼文已刪除，但同社團裡有不少人針對饗食天堂討論，指饗食天堂是Buffet界的門檻，提供多道料理，價格也合理，平日不論是午餐、下午茶或晚餐，價格不超過千元（不含10％服務費），尤其是下午茶時段，最多人推。

從饗食天堂的官網來看，周一至周五午餐為868元、下午茶698元、晚餐968元；周末及例假日的午餐是968元、下午茶868元、晚餐1068元，以上價格需再加收10%服務費，但網友都認為其他知名的Buffet不含服務費，價格就超過千元，相比之下饗食天堂較便宜、划算。

饕客紛紛表示，「當然午餐的菜色比較好一點點，但下午茶還是CP最高」、「饗食天堂的下午茶真的是最棒的」、「 饗食天堂63次回訪，CP值好好吃」、「下午茶必吃」、「下午茶真的很划算，吃不膩」、「比饗食天堂難吃的都可以不用去吃了」，但也有人持反意見，認為吃Buffet應多嘗試不同餐廳。