美國17日傳出批准烏克蘭動用美製長程飛彈攻打俄羅斯本土,這項舉措被視為拜登政府的重大轉向,但也被評為「為時已晚」,美國官員也不認為能改變俄烏戰局,不過他們表示,這項轉變至少能讓烏軍鎖定原本打不到的特定俄軍高價值目標,另一方面,華府也能藉此向北韓警告,涉入俄烏戰事將付出龐大代價。

綜合CNN、《紐約時報》報導,俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來,是否提供烏軍射程達306公里的美製「陸軍戰術飛彈」(ATACMS),一直是個敏感話題,戰爭頭2年,美國甚至拒絕提供基輔陸軍戰術飛彈,不過拜登2月秘密批准援烏陸軍戰術飛彈,並於4月交付飛彈,讓烏軍在烏克蘭境內使用該款飛彈。後續烏克蘭總統澤倫斯基持續施壓華府讓烏軍朝俄羅斯境內發射該款飛彈,拜登一直未首肯,直到北韓也參與戰爭,華府才改變政策。

4原因 讓拜登遲不同意烏用美飛彈打俄

究竟美國批准烏克蘭對俄羅斯境內使用長程飛彈,能否改變戰局?CNN及多名專家均評論「為時已晚」。CNN指出,拜登遲遲不願答應讓烏軍動用美製飛彈,主要有4原因,第一,陸軍戰術飛彈的生產時間較長、產量有限,先前華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)曾列出陸軍戰術飛彈射程涵蓋的上百個俄羅斯境內目標,就算基輔如願能深入打擊俄國領土,但由於烏軍能獲得的飛彈數量有限,仍無法改變戰局。

其次,烏克蘭已研發出更便宜的國產無人機,這些無人機也能深入俄國境內打擊,並且對莫斯科機場周圍及俄國能源基礎設施造成破壞;第三,射程306公里的陸軍戰術飛彈仍無法實質損害最重要的俄軍目標―俄軍戰機,美國官員預估,多達9成的俄軍戰機都在陸軍戰術飛彈的射程之外;第四,美國飛彈打入俄國境內聽起來相當挑釁,恐導致衝突升級。

圖為俄軍11月13日朝俄羅斯庫斯克州的烏軍陣地開火。(圖/美聯社、俄羅斯國防部提供)

美製長程飛彈現階段主要用於俄國邊境庫斯克州

美國官員透露,陸軍戰術飛彈現階段將主要用於俄羅斯西部邊境的庫斯克州(Kursk)。烏克蘭8月跨境反攻俄羅斯的庫斯克州、攻佔大片領土,但由於俄軍同時對烏東、烏國東北大城哈爾科夫(Kharkiv)、庫斯克州展開3線攻擊,烏軍已筋疲力盡,再加上數千名北韓士兵已部署至庫斯克州,俄軍也對庫斯克州的烏軍陣地大舉發動進攻,以奪回失土,美國希望藉由讓烏軍對庫斯克州的俄軍及北韓軍隊發射美製飛彈,保衛在該區域的烏軍,幫助烏克蘭盡可能保住庫斯克州。

美國官員透露,烏軍可用陸軍戰術飛彈打擊庫斯克州的俄軍與北韓軍隊陣地、關鍵軍事設備、後勤、彈藥庫及補給線,如此能削弱俄羅斯、北韓聯軍打擊的有效性。

守住在俄羅斯庫斯克州佔領的土地對基輔至關重要,烏克蘭冀望未來烏俄談判時,能用佔領的庫斯克州領土換回俄軍佔領的烏克蘭領土。

烏克蘭用美製長程飛彈打擊俄羅斯領土會改變戰局?

拜登授權烏軍用美飛彈有2用意

《紐約時報》指出,事實上美國官員也不認為現在授權烏軍使用美製長程飛彈能改變戰局,但他們表示,拜登認為至少有2項潛在好處:第一,烏克蘭能打擊原本打不到的部分高價值俄軍目標;第二,美國也能藉此向北韓傳遞訊號:涉入俄烏戰爭將付出巨大代價。