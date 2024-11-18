基隆市安樂區的麥金路因為銜接國道1號及國道3號，每到上下班尖峰時間，都會湧現大量車潮。為此，基隆市政府今年3月提案設置安樂區國道聯絡道，目前正在進行可行性評估，預估總工程經費將上看50億元。

基隆市政府工務處長陳耀川表示，今年3月，基隆市長謝國樑趁著立法院交通委員會邀請前交通部長王國材赴基隆考察機會，向中央提案增設國道1號及國道3號安樂區聯絡道。

陳耀川指出，這裡的國道聯絡道將自現有的八堵交流道，貫穿北台科技園區、壯觀里、果菜市場、樂利二街到國家新城一帶，連接國道3號基金交流道。目前全案基隆市政府已經正在進行可行性分析，預估半年左右，可以完成可行性評估報告。後續，市府也將向中央爭取經費補助。

不過陳耀川也透露，若加上後續的土地使用變更及道路的規劃設計，若一切順利，預估要實際動工，最快還需要2年左右。整體工程經費的規模，也上看新台幣50億元左右。

除了規劃的國道聯絡道之外，基隆捷運也將可望成為紓解安樂區交通的關鍵。基隆捷運第一階段只到八堵站，但後續的基隆捷運第二階段目前基隆市政府也規劃由八堵經麥金路、長庚商圈進入基隆市區，市府認為，此替代路線可以提高民眾便捷性，也有更多的市府用地可進行規劃。在相關的配套之下，相信能夠有效紓解當地交通流量，以及提升民眾出行的便利性。