64歲女星「紅姑」鍾楚紅的外型性感、美豔，當年有「東方瑪麗蓮夢露」的稱號。她在80年代曾是炙手可熱的女明星之一，但婚後逐步洗盡鉛華，1994年正式息影。今年9月鍾楚紅難得接受邀約拍攝廣告，堅持不整形的她保養得宜，依舊風采動人。而粉絲也頻頻敲碗，希望鍾楚紅有機會復出拍戲；尤其回憶起鍾楚紅年輕時到底有多美，曾為雜誌拍攝的泳裝照也被翻出，穠纖合度又有料的體態，讓人為之驚豔。

照片中，鍾楚紅穿著繞頸式連身比基尼，正面開深V到胸下，兩側又大挖空，露出窈窕體態以及邪惡的雙峰弧形。而當時正值青春年華的她，有著嫵媚中帶著靈氣的濃眉大眼及慵懶隨興的捲髮，對著鏡頭露齒微笑，相當迷人，標題更寫著「鍾楚紅泳裝上街，香港人眼睛大吃冰淇淋」。

鍾楚紅年輕時穿連身泳裝，身材曲線很優美。（中時資料照）

事實上，這是鍾楚紅1987年演出《意亂情迷》，電影中所穿過的一套泳裝。鍾楚紅在宣傳時期，除了穿著它拍攝電影海報之外，也為包括《時報周刊》、《花花公子》等雜誌當封面。重情重義的她大方展露性感、吸引票房，因為她說：「導演楊凡用自己辛苦錢拍戲，需要幫助。」而這句話讓楊凡感動不已，使兩人的友誼更加深厚。

鍾楚紅為宣傳電影《意亂情迷》，拍攝泳裝照。（圖／時報周刊資料照）

1979年，當時19歲的鍾楚紅參選香港小姐，雖然走錯位僅得第四名，又在無線電視試鏡失敗，但前輩劉松仁慧眼識英雄，把她拉進電影圈。1980年拍攝處女作《碧水寒山奪命金》，這也是大導演杜琪峰執導的第一部電影。同時又被無綫電視安排演出《歡樂今宵》歡樂小姐，逐漸開啟星路。之後接拍的作品《薄荷咖啡》、《男與女》、《流氓大亨》等，均入圍過香港電影金像獎。

鍾楚紅曾在台港紅極一時，左為張曼玉、中為鍾鎮濤。（圖／中時資料照）

鍾楚紅笑容甜美，但渾身又散發慵懶的性感，右為夏文汐。（圖／中時資料照）

鍾楚紅年輕時被封為「東方瑪麗蓮夢露」。（中時資料照）

鍾楚紅婚前曾與攝影師黎萃明交往一年，後來跟球王比利拍廣告，因緣際會認識香港廣告才人朱家鼎。兩人1991年在美國舉辦婚禮，夫妻鶼鰈情深，3年後鍾楚紅息影。她曾說：「一個人有所得必有所失，我是個笨女人，只能花百分之百的精力做好一件事，所以只能選擇照顧好家庭。」

無奈造化弄人，朱家鼎2007年因大腸癌病逝，夫妻倆天人永隔。在丈夫喪禮時，她寫下「你給了我人生最精采的20年，讓我認識人生的真善美，最寶貴的是我曾經擁有你，直到永遠」。然而失去朱家鼎，鍾楚紅傷心過度，有段時間甚至傳出每晚要靠藥物才能入睡。之後她堅決不再婚，因為說曾擁有這段婚姻已經很完美，「有誰能比他更好呢？他給我的已足夠我一生受用」，可見夫妻情深。

鍾楚紅甜美又有女人味。（中時資料照）

鍾楚紅保養得宜。（中時資料照）

直到近年，鍾楚紅偶爾出席公開活動、更新社群，讓大家看到她的模樣。不久前還罕見替染髮產品拍廣告，64歲仍保養得宜、風韻猶存。鍾楚紅多年來崇尚自然、不碰醫美，凍齡的秘訣是「接受最真實的自己」，減少不必要的容貌焦慮，心態自然健康、開朗。飲食方面，鍾楚紅少吃太重口味的東西，也會多攝取有機食品、餐餐七分飽，熱愛喝綠茶。她生活充實，到處旅行、攝影、畫畫，熱心慈善公益和環保活動。歲月並沒有帶走鍾楚紅的美貌，而是在時光沉澱下，讓她從內而外、更加優雅迷人。

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鍾楚紅不打醫美。（鍾楚紅微博）