立法院內政委員會20日將排審《公職人員選舉罷免法》，討論藍委許宇甄提案，罷免票數要高於當初當選票數才通過罷免。國民黨團首席副書記長王鴻薇強調原規定25％門檻沒有調整。民進黨團幹事長吳思瑤批評，史上最難罷免門檻，若通過「可以說罷免就是滅了」，這是簡單數學問題，任何一個單一選區立委或地方首長，當選票數必然是高於1／4，不要繼續耍國會、騙社會。

吳思瑤今天（18日）批評，王鴻薇這兩天還在說謊，還在欺騙社會，王鴻薇說國民黨版本沒有動到25％罷免門檻，可是大家看看條文，許宇甄的條文，有效同意票數多於不同意，「罷免同意票高於當選得票數」，加了第二項前提，後面確實保留1／4門檻。

吳思瑤說，但這是簡單數學問題，任何一個單一選區，立委或地方首長，當選票數必然是高於1／4、甚至高於1／2，王鴻薇胡扯瞎扯說國民黨沒有拿掉1／4門檻，但是他們加了一個前提，閹割罷免的前提就是罷免同意票必須高於當選得票數，有了這個前提，1／4已經不重要了，不要繼續耍國會、騙社會。

吳思瑤質疑，選罷法、憲法訴訟法有比總預算更急？藍白偷襲來審爭議性法案，期待各委員會加緊排預算。上周五徐欣瑩變更議程，將這週三議程臨時抽換，改為審查選罷法修正案，本來要排陸委會預算審查、國土計畫法，徐欣瑩變更議程搞偷襲，國民黨露出狐狸尾巴。

吳思瑤指出，國民黨鬧雙胞，第一胞就是立法院長韓國瑜召集朝野協商，進行連署加嚴的版本，另外一胞是藍委許宇甄提出要罷免得票大於當選得票，現在搞兩套、搞雙胞。

吳思瑤說，在歷次黨團協商、朝野協商，談到選罷法，藍營黨鞭還振振有詞、信誓旦旦說國民黨沒動門檻、不會提高罷免門檻，只是為求連署產生弊端，連署要加嚴，國民黨狐狸尾巴露出來，就是在耍國會、騙社會。

吳思瑤說，許宇甄提案版本「罷免同意票必須大於當選投票數」，這是史上最難、最高罷免門檻，如果許宇甄版通過，可以說罷免就是滅了，珍貴的憲法賦權就沒了，強烈譴責國民黨說一套做一套。

吳思瑤說，事實證明，國民黨就是怕罷免，才來沒收人民權利，這周三選罷法審議，國民黨懸崖勒馬，非常高度懷疑選罷法藍白唱雙簧，黃國昌說不會支持提高罷免門檻，請民眾黨在週三、乃至於後續院會表決拿出態度。

吳思瑤說，就在許宇甄排定新版本後，這周末民眾黨立委林國成說，他主張未來提出罷免的人要負責投票選務成本支出，他的邏輯不通、頭腦有問題，那要參選的人，選務費用誰來負擔？辦理選舉罷免選務是國家義務，國家機關保障公民權應當承擔的，林國成這種邪說歪道，提罷免人要負責選務負擔，我們實在難以不去思考，藍白唱雙簧。

民進黨團書記長蔡易餘指出，罷免門檻大於當選票，非常高門檻，罷免權是直接民權的一環，未來罷免權會因為這個版本，再也無法通過任何罷免，跟現在國民黨逕付二讀，罷免要提高身分證正反面影本一樣困難，這是雙重門檻。

蔡易餘表示，連署罷免就有高門檻，努力達成提案後，還有第二個門檻，為什麼兩個都是在選罷法，結果一個逕付二讀、一個排審，現在藍白戰術，就是要讓人民對議題討論疲於奔命，到底哪一個版本才是藍白要過的版本，讓討論失焦。

蔡易餘認為，現在藍白合作，不只是緊密還會分工合作，唱雙簧、一人唱一調，最後就是強行通過搶錢、搶權的法案。

民進黨團副幹事長洪申翰說，不管藍白講什麼話術，都掩蓋不了藍白要修法的目的，就是他們怕被罷免，完全是自私自利的動機、自私的出發點，藍白在立法院喊著監督行政權，沒想到最怕被監督的還是藍白、國會多數的在野黨，國民黨害怕被罷免，不要再做逆行倒施的修法，激怒人民。